Malatya’da sosyal medya hesabında Atatürk’e ve Cumhuriyet’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Atatürk’e ve Cumhuriyet’e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen öğretmen M.K.’yı evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı
Malatya’da sosyal medya hesabında Atatürk’e ve Cumhuriyet’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.