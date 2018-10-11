Samsun’da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen 61 yaşındaki A.B.’yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan A.B., ’devlet büyüklerine hakaret’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren şahıs serbest bırakıldı.
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı’na hakarete gözaltı
Samsun’da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.