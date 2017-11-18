Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandası yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD, TKP/ML-Konferans, DHKP-C gibi silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK, YPG/PYD, TKP/ML-TİKKO ile DHKP-C’nin propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen T.A. yakalandı. T.A’nın ayrıca, olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya destek amaçlı düzenlenen yasa dışı eylemlere de katıldığı öğrenildi.



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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.