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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:50

Sosyal medyada terör propagandasına 1,5 yıl hapis

Samsun’da sosyal paylaşım sitesinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şahıs, yargılandığı mahkemece 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyada terör propagandasına 1,5 yıl hapis
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Samsun’da sosyal paylaşım sitesinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şahıs, yargılandığı mahkemece 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen Ferdi Ç.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilerek tutuklanan Ferdi Ç. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ferdi Ç., "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.
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