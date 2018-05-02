Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden terör örgütlerini destekleyen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturması kapsamında, sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden P.S.’nin ve Saray ilçesindeki B.E.’nin, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG, DKP/BÖG, DHKP/C silahlı terör örgütlerine destek paylaşımlarında bulundukları tespit edildi. Yapılan operasyonla P.S. ve B.E. gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet kitap, 3 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 2 adet sim kart incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devem ediyor.