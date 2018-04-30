Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Bursa’da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medya hesaplarından PKK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bursa TEM Şube Müdürlüğü tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.