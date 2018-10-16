Soylu talimat verdi, operasyon genişletildi

Batman’ın Gercüş ile Mardin’in Dargeçit ilçeleri arasındaki kırsal bölgede, 8 askerin şehit düştüğü hain terör saldırısının ardından başlatılan operasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Şehit edilen arkadaşlarımızın intikamını çok acı alacaksınız” şeklinde askerlere talimat vermesinin ardından genişletildi. Güvenlik güçleri bölgeyi didik dirik ararken, dün gece saatlerinde operasyon bölgesine zırhlı araçlarla çok sayıda asker sevkiyatı yapıldı.

Batman’ın Gercüş ile Mardin’in Dargeçit ilçeleri arasındaki kırsal bölgede, 8 askerin şehit düştüğü hain terör saldırısının ardından başlatılan operasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Şehit edilen arkadaşlarımızın intikamını çok acı alacaksınız” şeklinde askerlere talimat vermesinin ardından genişletildi. Güvenlik güçleri bölgeyi didik dirik ararken, dün gece saatlerinde operasyon bölgesine zırhlı araçlarla çok sayıda asker sevkiyatı yapıldı.

Batman’ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin’in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında 4 Ekim’de operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit düştüğü, 1 askerin de yaralandığı saldırının ardından bölgede başlatılan operasyon sürüyor. 12 gündür devam eden operasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3 gün önce geldiği Batman İl Jandarma Komutanlığında kahvaltı yaptığı askerlere, “Arkadaşlarımızın intikamını çok acı alacaksınız” şeklinde talimat vermesinin ardından genişletildi. Mardin ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyona katılan güvenlik güçleri, 8 askerin faillerini bulmak için bölgeyi didik didik ararken, operasyon bölgesine dün çok sayıda zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.

Operasyona, İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) da destek sağlandığı öğrenilirken, bölgede kuş uçurtulmuyor.