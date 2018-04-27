Spor salonu sahibini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

Konya’da önceki gün eşini rahatsız ettiği iddiasıyla spor salonu sahibini bıçaklayarak öldürmekten tutuklanan şahıs, cezaevinde intihar etti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak’taki bir spor salonu içerisinde meydana geldi. Spor salonu sahibi Reşit Aydın’ın (46) eşini rahatsız ettiğini iddia eden Uğur Kart (35), spor salonunu basarak elinde bıçakla Reşit Aydın’a saldırdı. Reşit Aydın göğsünden yaralanırken, zanlının elinden bıçağı almaya çalışan Şefik İyierdem de elinden yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı Uğur Kart ise 15 dakika sonra polis tarafından yakalandı. Ağır yaralanan Reşit Aydın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra dün tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen ve psikolojisinin bozulduğu ileri sürülen Uğur Kart, bugün sabah saatlerinde atleti ile cezaevi tuvaletinde kendini asarak intihar etti. Kart’ın cenazesi, yapılacak otopsiden sonra ailesine teslim edilecek.