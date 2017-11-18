Sri Lanka’da Budistler ve Müslümanlar arasında çatışma: 4 yaralı

Sri Lanka’da Budistler ve Müslümanlar arasında yaşanan çatışmanın ardından 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sri Lanka polisi, Budistler ve Müslümanlar arasında çıkan çatışmanın ardından 4 kişinin yaralandığını, 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şiddet olaylarının ardından polis ve ordu birliklerinin Sri Lanka’nın güneyinde konuşlandırıldığı aktarıldı. Sri Lanka’nın güneybatısındaki Galle şehrinde yaşanan çatışmalar sonucu birçok ev ve iş yerinin hasar gördüğü belirtildi. Yaşanan çatışmanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Hukuk ve Düzen Bakanı Sagala Ratnayaka, “Bazı gruplar küçük bir kavgayı Sri Lankalı-Müslüman çatışmasına çevirmek için çaba gösteriyor. Halkı yanlış propagandaya karşı ve sosyal medyada mezhep çatışması, nefret söylemi uyandıranlara karşı uyarıyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Budistlerin, ülkelerindeki zulümden kaçarak Sri Lanka’ya gelen Rohingya Müslümanlarının varlığından dolayı da protesto gösterileri düzenledikleri belirtiliyor. Geçtiğimiz iki ay içerisinde Müslümanlara yönelik 20’den fazla saldırının olduğu ve 2014 yılında 3 Müslümanın Budist gruplar tarafından çıkarılan ayaklanmada öldürüldüğü biliniyor.



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Öte yandan, Sri Lanka’nın 21 milyonluk nüfusunun yüzde 70’ini Budistler oluştururken, yaklaşık yüzde 9’luk kısmını Müslümanlar oluşturuyor.