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09 Ekim 2018 Salı 10:29

Sri Lanka’da şiddetli yağış ve fırtına: 9 ölü

Ski Lanka’da meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına yüzünden 9 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da şiddetli yağış ve fırtına: 9 ölü
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Ski Lanka’da meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına yüzünden 9 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka’da şiddetli yağış ve sert rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor. Felaket Yönetim Merkezi (DMC) yetkilileri, olumsuz hava koşulları yüzünden 9 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildiğini bildirdi. DMC Sözcüsü Pradeep Kodippili, ülkenin güneyinde bazı bölgelerde 100 milimetreden fazla yağış kaydedildiğini, bugün ve yarın daha fazla yağış beklendiğini söyledi.

Ülkede Cumartesi gününden itibaren başlayan yağışlardan 48 binden fazla kişi etkilenirken, 5 binin üzerinde aile evlerinden tahliye edilerek kurulan 21 barınağa yerleştirildi. Yağışların yoğun olduğu yerlerde yaşayanların bölgeyi terk etmesi talimatı verildi.

Heyelan uyarısı

Başkent Colombo’nun güneyinde yer alan Kalatura bölgesinde yaşayan halka heyelan uyarısı yapıldı. DMC Sözcüsü Kodippili, ordunun riskli bölgelerde ikamet eden halkın güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi. Kodippili, ordu ve polis kuvvetlerinin aileleri tahliye etmek ve riskli bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için çağrıldığını belirtti.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sumith Athapaththu, sel baskını altında kalanlara yardım etmek ve katılmak için bin 200 askerin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Vajira Abeywardena, hükümet ve kurtarma ekiplerinin kötü hava koşullarından etkilenen halka pişmiş gıda, içme suyu, kuru gıda ve ilaç yardımında bulunduğunu söyledi.

Daha şiddetli yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Departmanı, Bengal körfezindeki alçak basınç alanının yoğunluğunun arttığını ve adanın kuzey doğusunda bulunan liman şehri Trincomalee’den 950 mil uzakta konumladığı için bugün de dahil olmak üzere iki gün boyunda daha fazla yağış beklendiğini bildirdi. Departman, batı, kuzey batı, orta kesimler ve Sabaragamuwa bölgesinde ve güneyde bulunan Galle ve Matara bölgelerinde 150 milimetreden fazla yağış görüleceğini belirtti.
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