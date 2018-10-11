Sri Lanka’da şiddetli yağışlar 12 kişinin ölümüne yol açtı

Sri Lanka’da geçtiğimiz haftadan beri etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar 12 kişinin ölümüne yol açtı.

Sri Lanka’da geçtiğimiz haftadan beri etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar 12 kişinin ölümüne yol açtı.

Sri Lanka Doğal Afet Yönetim Merkezi (DMC), şiddetli yağışların yol açtığı sel ve rüzgarlarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 bin kişinin sellerden etkilendiğini bildirdi. DMC Sözcüsü Pradeep Kodippili, geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağış sebebiyle oluşabilecek toprak kaymalarına karşı bölge halkına evlerine geri dönmemeleri ve güvenli barınaklarda kalmaları gerektiği çağrısında bulundu. Risk altındaki bölgelerden de tahliyelerin sürdüğü aktarıldı. DMC tarafından yardım isteyen veya sel nedeniyle mahsur kalanlar için acil durum hattı kuruldu.

69 bin kişi yardım bekliyor

Sular altında kalan bölgelere yardım ekiplerinin gönderildiği, yüzlerce polisin kurtarma çalışmalarına katıldığı ve ilk yardım malzemelerinin yağışlardan etkilenen 69 bin kişiye ulaştırılmaya çalışıldığı aktarıldı. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisenaa da barınaklara sığınan ve selden etkilenen kişilere sürekli içme suyu, sağlık ekipmanları, ilk yardım malzemeleri ulaştırılmasını istedi. Tehlikenin henüz geçmediği vurgulanırken bazı yerlerde şiddetli yağışların görülebileceği aktarıldı.