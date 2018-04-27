Stepnede 45 kilo eroinle yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Kocaeli’de kamyon lastiğine gizlenmiş 45 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, hakkında istihbarat gelen kamyonu TEM otoyolu üzerinde yaptığı operasyonla durdurdu. Kamyonda yapılan aramada tekerleğe gizlenmiş 45 kilogram eroin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.N. tutuklanırken, S.N. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.