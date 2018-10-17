Strene monomer yüklü tanker, kimya fabrikasının bahçesine devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan strene monomer maddesi dolu tanker, yol kenarında bulunan kimya fabrikasının bahçesine devrildi. Tanker sürücüsü yaralanırken, sızıntı olabileceği ihtimali sebebi ile olay yerine çok sayıda...

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan strene monomer maddesi dolu tanker, yol kenarında bulunan kimya fabrikasının bahçesine devrildi. Tanker sürücüsü yaralanırken, sızıntı olabileceği ihtimali sebebi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi hayat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Göksel E. idaresindeki 34 DB 5116 plakalı strene monomer maddesi yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkara yol kenarında bulunan bir kimya fabrikasının bahçesine devrildi. Kazada tanker sürücüsü Gürsel E. yaralandı. Olayı gören fabrika yetkilileri, panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Gürsel E. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan itfaiye ekipleri, tankere köpükle müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde tankerde sızıntı olmadığı belirlendi.

Daha sonra olay yerine gelen vinç yardımları ile devrildiği yerden kaldırılan tankerden herhangi bir sızıntının olmadığı belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.