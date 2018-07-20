ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 18:35

Su borusunun içinden geçen kablo ustayı öldürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, su borusunu tamir ederken akıma kapılan bir kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Altınova’da Ay Işığı Sitesi’ndeki bir daireye hidrofor takmaya gelen 45 yaşındaki Mustafa Aygün, evin bahçesinin girişinde...

Su borusunun içinden geçen kablo ustayı öldürdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, su borusunu tamir ederken akıma kapılan bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova’da Ay Işığı Sitesi’ndeki bir daireye hidrofor takmaya gelen 45 yaşındaki Mustafa Aygün, evin bahçesinin girişinde bulunan suyu kesmek istedi. Borunun ilkini kesip tıkayan Aygün, diğer su borusunu da kesmek isterken akıma kapıldı. Evin elektrik tesisatının ikinci su borusunun içinden geçirildiği ortaya çıktı. Elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Akgün ağır yaralandı. Komşuların yardımıyla akımdan kurtarılan Mustafa Akgün’e, kendisinin de kalp hastası olduğu öğrenilen bir kadın, ambulans gelinceye kadar yaklaşık bir saat kalp masajı yaptı. Ambulansın gelmesiyle Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Akgün kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Akgün’ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Akgün’ün yakınları göz yaşlarına boğuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku