Su borusunun içinden geçen kablo ustayı öldürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, su borusunu tamir ederken akıma kapılan bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova’da Ay Işığı Sitesi’ndeki bir daireye hidrofor takmaya gelen 45 yaşındaki Mustafa Aygün, evin bahçesinin girişinde bulunan suyu kesmek istedi. Borunun ilkini kesip tıkayan Aygün, diğer su borusunu da kesmek isterken akıma kapıldı. Evin elektrik tesisatının ikinci su borusunun içinden geçirildiği ortaya çıktı. Elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Akgün ağır yaralandı. Komşuların yardımıyla akımdan kurtarılan Mustafa Akgün’e, kendisinin de kalp hastası olduğu öğrenilen bir kadın, ambulans gelinceye kadar yaklaşık bir saat kalp masajı yaptı. Ambulansın gelmesiyle Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Akgün kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Akgün’ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Akgün’ün yakınları göz yaşlarına boğuldu.