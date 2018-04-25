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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:46

Su kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda yürürken bir anlık dalgınlığı sebebiyle su kanalına düşen adamı, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı.

Su kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye eri sırtına alarak kurtardı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda yürürken bir anlık dalgınlığı sebebiyle su kanalına düşen adamı, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Arif O. yolda yürürken bir anlık dalgınlığı sonucunda yol kenarındaki su kanalına düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla su kanalına inen itfaiye ekipleri, adamı itfaiye erinden birinin sırtına bağladı. İtfaiye eri merdiven yardımıyla adamı düştüğü yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Arif O. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arif O. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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