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29 Nisan 2018 Pazar 12:59

Su kuyusuna düşen genç boğularak öldü

Mersin’de sulama yaptığı motopompun düşen parçasını çıkarmak isterken 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen genç, boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Konur Mahallesi’nde taş örmeli su kuyusundan motopompla...

Su kuyusuna düşen genç boğularak öldü
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Mersin’de sulama yaptığı motopompun düşen parçasını çıkarmak isterken 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Konur Mahallesi’nde taş örmeli su kuyusundan motopompla su çekerek bahçesini sulayan Mustafa Ak (23), motopompun düşen parçasını çıkarmak için kuyuya girdi. Yaklaşık 15 metre derinliğinde, yarım metre genişliğindeki kuyuya tedbirsiz bir şekilde inmeye çalışan Ak, karbon gazının da etkisiyle su kuyusuna düşerek boğuldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuyunun dar olması ve yoğun gaz nedeniyle AFAD ekiplerinden yardım istedi. Mustafa Ak’ın cesedi, uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkarılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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