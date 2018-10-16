ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 17:18

Suç makinesi cinayet zanlısı, polisin sıkı takibi sonucunda yakalandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 29 Ocak’ta bir kişinin öldürülmesi olayının faili olduğu belirlenen ve 9 aydır polisten kaçan 19 yaşındaki katil zanlısı, İlçe Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonla...

Suç makinesi cinayet zanlısı, polisin sıkı takibi sonucunda yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ankara’nın Sincan ilçesinde 29 Ocak’ta bir kişinin öldürülmesi olayının faili olduğu belirlenen ve 9 aydır polisten kaçan 19 yaşındaki katil zanlısı, İlçe Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde 29 Ocak’ta öldürülen Cahit Yılmaz’ın katil zanlısı olduğu belirlenen 19 yaşındaki H.G.’nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, gasp, mala zarar verme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, oto hırsızlığı, iş yerinden ve açıktan hırsızlık gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen zanlının izini süren ekipler, Çankaya Harbiye Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, evde bulunan ve zanlının yakınları olduğu belirlenen Ç.K. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Ekipler tarafından ifadelerine başvurulan iki kişi, zanlının bir süre yanlarında saklandığını, daha sonra Yenikent’te bir rezidansa taşındığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenikent’te bulunan rezidansları takibe aldı.

Zanlının İnönü Caddesi’ndeki bir rezidansta olduğunu belirleyen ekipler, H.G.’yi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku