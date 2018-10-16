Suç makinesi cinayet zanlısı, polisin sıkı takibi sonucunda yakalandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 29 Ocak’ta bir kişinin öldürülmesi olayının faili olduğu belirlenen ve 9 aydır polisten kaçan 19 yaşındaki katil zanlısı, İlçe Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonla...

Ankara’nın Sincan ilçesinde 29 Ocak’ta bir kişinin öldürülmesi olayının faili olduğu belirlenen ve 9 aydır polisten kaçan 19 yaşındaki katil zanlısı, İlçe Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde 29 Ocak’ta öldürülen Cahit Yılmaz’ın katil zanlısı olduğu belirlenen 19 yaşındaki H.G.’nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, gasp, mala zarar verme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, oto hırsızlığı, iş yerinden ve açıktan hırsızlık gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen zanlının izini süren ekipler, Çankaya Harbiye Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, evde bulunan ve zanlının yakınları olduğu belirlenen Ç.K. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Ekipler tarafından ifadelerine başvurulan iki kişi, zanlının bir süre yanlarında saklandığını, daha sonra Yenikent’te bir rezidansa taşındığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenikent’te bulunan rezidansları takibe aldı.

Zanlının İnönü Caddesi’ndeki bir rezidansta olduğunu belirleyen ekipler, H.G.’yi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.