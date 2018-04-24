Suç örgütünden ele geçirilen silahları satan 1’i polis 4 kişi tutuklandı

Gaziantep Emniyetinde görevli bir polis memurunun çeşitli suç örgütlerinden ele geçirilen silah ve elektronik malzemeleri sattığı belirlenen 1’i polis 4 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyetinde görevli bir polis memurunun çeşitli suç örgütlerinden ele geçirilen silah ve elektronik malzemeleri sattığına yönelik iddialar hakkında yapılan açıklamada, 6’sı FETÖ/PDY terör örgütüne ait olmak üzere 45 silah ve elektronik materyalin satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun çeşitli suç örgütlerinden ele geçirilen silah ve elektronik malzemeleri sattığına ilişkin haberler yer almıştır. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetimler neticesinde, çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen suç unsuru materyallerden kayıp/çalıntı silah ve elektronik malzemeler olduğu tespit edilmiştir. Konunun Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesiyle görevlendirilen müfettişler tarafından idari, cumhuriyet başsavcılığı talimatları ile adli soruşturma başlatılmıştır. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütüne ait 6 adet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten 39 adet olmak üzere toplam 45 dosyada kayıp/çalıntı silah ve elektronik materyal bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda olayın, 2016 yılından suçun tespit edildiği tarihe kadar polis memuru H.Y tarafından peyderpey gerçekleştirildiği anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, polis memuru H.Y. ile olayla bağlantılı oldukları tespit edilen T.Ç., A.T. ve A.B. isimli sivil şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtilirken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmaların devam ettiği belirtildi.