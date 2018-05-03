ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:17

Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suç işlemek için örgüt kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i tutuklandı.Balıkesir’de yaklaşık 4 ay süren takip sonrası, yaralama, tehdit, şantaj, silahlı...

Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suç işlemek için örgüt kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Balıkesir’de yaklaşık 4 ay süren takip sonrası, yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen "adi suç çetesi" üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir Emniyeti tarafından C.G. liderliğinde "iş yeri kurşunlama, tehdit, kumar darp, haraç toplama, tahsilat, ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edilen 16 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Şüpheli şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda ruhsatsız silah ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Çok sayıda iş yerinin kurşunlanması, sahiplerinin tehdit edilerek haraç istenmesi, adam yaralama ve zorla çek senet tahsilatı suçlarını işleyen 16 şüpheliden 8’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 8 şahıs ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku