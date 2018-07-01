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01 Temmuz 2018 Pazar 23:02

Şuhut’ta düğün konvoyunda zincirleme kaza

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Şuhut ilçesine bağlı Eseli köyünden Yarışlı köyüne düğüne giden ve gelin götüren düğün konvoyunda kaza meydana geldi. Yarışlı köyüne...

Şuhut'ta düğün konvoyunda zincirleme kaza
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Şuhut ilçesine bağlı Eseli köyünden Yarışlı köyüne düğüne giden ve gelin götüren düğün konvoyunda kaza meydana geldi. Yarışlı köyüne yol alan düğün konvoyunda 03 SH 318 plakalı Selahattin S. kontrolündeki kamyonet, 03 BF 825 plakalı Sabahattin S. kontrolündeki düğün aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası yoldan çıktı. Arkadan gelen 03 PP 879 plakalı otomobil de kazaya karışmamak isterken yoldan çıktı. Kazanın bir motosikletlinin gelin arabasından para istemesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Plakasız motosiklet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu zincirleme kazasında hafif yaralanan iki kişi Şuhut Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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