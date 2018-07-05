Sulama hendeğine düşen inek kurtarıldı

Adana’da sulama hendeğine düşen ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Vinç yardımıyla inek düştüğü yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erhan İzol’a ait inek Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi civarında bulunan sulama hendeğine düştü. İzol ineğini hendek içerisinden çıkaramayınca, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği önce özel halat yardımıyla bağladı. Daha sonrada vinç yardımıyla düştüğü yerde çıkarıldı. İneğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.