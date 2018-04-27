Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Yaşamını yitiren Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı.

Olay,merkeze bağlı Saray Mahallesi’ndeki sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri evlerine yakın parkta oynayan 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye Müdürlüğü dalgıç,sağlık polis, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanalda yaklaşık 2,5 saat süren aramanın ardından dalgıç ekipleri, Kaya’nın cansız bedenini olay yerinden yaklaşık 350-400 metre uzaklıkta buldu.

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