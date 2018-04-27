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27 Nisan 2018 Cuma 00:07

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Bingöl’de sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni olaydan 2,5 saat sonra bulundu.Olay,merkeze bağlı Saray Mahallesi’ndeki sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri...

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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Bingöl’de sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni olaydan 2,5 saat sonra bulundu.

Olay,merkeze bağlı Saray Mahallesi’ndeki sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri evlerine yakın parkta oynayan 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye Müdürlüğü dalgıç,sağlık polis, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanalda yaklaşık 2,5 saat süren aramanın ardından dalgıç ekipleri, Kaya’nın cansız bedenini olay yerinden yaklaşık 350-400 metre uzaklıkta buldu.

Yaşamını yitiren Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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