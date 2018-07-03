Sulama kanalına düşen muhtar boğuldu

Edinilen bilgilere göre, Kozluk’un Bekirhan beldesine bağlı Yeniçağlar Köyü Muhtarı Ahmet Sayar (47), köyden gecen sulama kanallarında incelemede bulunduğu esnada dengesini kaybederek suya düştü. Su pompasının çekim alanına kapılan muhtar, sıkıştığı yerden kurtulamayınca boğuldu. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmeleri üzerine cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.

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