ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 15:49

Sulama kanalına düşen muhtar boğuldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde köy muhtarı dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Sulama kanalına düşen muhtar boğuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Batman’ın Kozluk ilçesinde köy muhtarı dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk’un Bekirhan beldesine bağlı Yeniçağlar Köyü Muhtarı Ahmet Sayar (47), köyden gecen sulama kanallarında incelemede bulunduğu esnada dengesini kaybederek suya düştü. Su pompasının çekim alanına kapılan muhtar, sıkıştığı yerden kurtulamayınca boğuldu. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmeleri üzerine cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku