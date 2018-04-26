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26 Nisan 2018 Perşembe 17:59

Sulama kanalında can pazarı

Adana’da, bir otomobilin arkadan çarptığı otomobil sulama kanalına düştü. Otomobildeki sürücüyü kurtarmak için can pazarı yaşandı.

Sulama kanalında can pazarı
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Adana’da, bir otomobilin arkadan çarptığı otomobil sulama kanalına düştü. Otomobildeki sürücüyü kurtarmak için can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi, Kıyıboyu Caddesi’nde Canan Y. yönetimindeki 04 DHT 83 otomobil gazeteci Lütfü Küpeli’nin kullandığı 01 TR 957 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle gazetecinin kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Küpeli’nin otomobili suda sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar da onu kurtarmak için çaba harcadı. Küpeli otomobilin suya batma tehlikesine karşılık açık olan pencerenin kenarına çıkarak tutundu. Otomobil yaklaşık 500 metre sürüklenip bir de beton köprünün altından geçtikten sonra vatandaşlar Küpeli’yi can simidi attı. Küpeli can simidini tutmak için suya atladı. Bir süre can simidini tutan Küpeli daha sonra simidi elinden kaçırdı. Vatandaşlar bu durum karşısında suya atlayıp Küpeli’yi tutarak boğulmasının önüne geçerek kıyıya çıkardı. Küpeli, sudan çıktıktan sonra yol kenarına park etmek isterken arkadan bir otomobilin çarpması sonucu kanala düştüğünü vatandaşların kendisini kurtardığını söyledi. Küpeli ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Canan Y. ise Küpeli’nin birden otomobili önüne kırdığını bu nedenle çarptığını ve otomobilin sulama kanalına düştüğünü söyledi.

Polis kazayla ilgili çalışama başlattı.
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