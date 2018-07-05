Sulama kanalında kaybolan genç ölü bulundu

Adana’da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedine suya girdiği yerin 2 kilometre uzağında ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin’den akrabası Musa Günay ile Adana’ya gezmeye gelen 22 yaşındaki Sait Bulut, serinlemek için Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Sulama kanalına giren genç suda kayboldu. Bunun üzerine Musa Günay durumu polis ekiplerine bildirdi. Bulut’un cansız bedeni suya girdiği yerin yaklaşık 2 kilometre uzaklığında bulundu. Bulut’un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.