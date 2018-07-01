Sultanahmet’te tramvay arıza yaptı

Öte yandan, Bağcılar-Beyazıt arası ve Kabataş-Eminönü tramvay seferlerinin devam ettiği öğrenildi.

Eminönü- Cevizlibağ seferi yapan tramvay, Sultanahmet Durağında arıza yaptı. Arıza nedeniyle tramvayda bulunan yolcular indirilirken, tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu. Sultanahmet durağına gelen ekiplerin tramvayın arızasını gidermek için çalışmaları sürüyor.

Sultanahmet’te sefer yapan tramvayın arıza vermesi nedeniyle seferler, kısa süreli çift yönlü olarak durdu. Ekiplerin arıza yapan tramvaya müdahalesi devam ediyor.

Sultanahmet’te sefer yapan tramvayın arıza vermesi nedeniyle seferler, kısa süreli çift yönlü olarak durdu. Ekiplerin arıza yapan tramvaya müdahalesi devam ediyor.

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