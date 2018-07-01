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01 Temmuz 2018 Pazar 19:17

Sultanahmet’te tramvay arıza yaptı

Sultanahmet’te sefer yapan tramvayın arıza vermesi nedeniyle seferler, kısa süreli çift yönlü olarak durdu. Ekiplerin arıza yapan tramvaya müdahalesi devam ediyor.

Sultanahmet'te tramvay arıza yaptı
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Sultanahmet’te sefer yapan tramvayın arıza vermesi nedeniyle seferler, kısa süreli çift yönlü olarak durdu. Ekiplerin arıza yapan tramvaya müdahalesi devam ediyor.

Eminönü- Cevizlibağ seferi yapan tramvay, Sultanahmet Durağında arıza yaptı. Arıza nedeniyle tramvayda bulunan yolcular indirilirken, tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu. Sultanahmet durağına gelen ekiplerin tramvayın arızasını gidermek için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Bağcılar-Beyazıt arası ve Kabataş-Eminönü tramvay seferlerinin devam ettiği öğrenildi.
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