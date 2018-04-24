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24 Nisan 2018 Salı 20:19

Sultanbeyli’de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sultanbeyli’de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
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İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sultanbeyli’de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Karacaoğlu idaresindeki 34 BF 9163 plakalı araç ile yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü araçtan çıkarak yol kenarında polis ekiplerini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüden kazanın nasıl olduğuna dair bilgileri aldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araç vinç yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka çekildi.
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