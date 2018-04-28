ASAYİŞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:42

Sultangazi’de 5 bin 550 şişe kaçak rakı, doluma hazır bin litre alkol ele geçirildi

Sultangazi Asayiş Büro ekipleri bir sahte içki imalathanesine operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 5 bin 550 şişe kaçak rakı, doluma hazır bin litre alkol ve çok sayıda bandrol ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de 5 bin 550 şişe kaçak rakı, doluma hazır bin litre alkol ele geçirildi
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Sultangazi Asayiş Büro ekipleri bir sahte içki imalathanesine operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 5 bin 550 şişe kaçak rakı, doluma hazır bin litre alkol ve çok sayıda bandrol ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri 50. Yıl Mahallesi 2109. Sokak üzerinde bulunan bir adreste kaçak içki üretimi yapıldığı istihbaratına ulaşan ekipler, operasyon için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Sokak üzerinde bulunan bir dükkana düzenlenen operasyonda kaçak içki üretimi ve satışı yapan E.Ç. (27) ve A.Ç. (30)suçüstü yakalandı. Yapılan baskın sonucunda kiralanan dükkanda 5 bin 550 şişe kaçak rakı, doluma hazır yaklaşık bin litre alkol ve içki yapımında kullanılan madde, dolum makinesi ve çok sayıda bandrol ele geçirildi. E.Ç. ve A.Ç. adlı iki şüpheli şahıs, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
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