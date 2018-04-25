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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:20

Şüphelendiği eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde şüphelendiği 33 yaşındaki eşini, uzaklaştırma kararının bittiği gün bıçaklayarak ve tüfekle ateş ederek öldüren tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Kayseri’nin Tomarza...

Şüphelendiği eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde şüphelendiği 33 yaşındaki eşini, uzaklaştırma kararının bittiği gün bıçaklayarak ve tüfekle ateş ederek öldüren tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri’nin Tomarza ilçesi Yenimahalle’de meydana gelen olayda iddiaya göre, evden uzaklaştırması olan Abdurrahim P. (35), mahallede eşi Meral P. (33) ile Y.A. arasında ilişki olduğu dedikoduları duydu. Y.A.’nın bakkala olan borçlarını ödediğini de öğrenen Abdurrahim P., 12 Temmuz 2017 günü saat 19.00 sıralarında eve gitti. Evde eşi Meral P. ile tartışan Abdurrahim P. önce yanında bulunan bıçakla eşini karnından ve kolundan bıçakladı. Evdeki pompalı tüfeği de alarak dışarı çıkmak isteyen Abdurrahim P.’ı engellemeye çalışan Meral P. tüfekle karnından vuruldu. Abdurrahim P. dışarıda evin yakınlarında bulunan şüphelendiği Y.A.’ya da ateş etti ancak vuramadı. Olay yerine gelen polis ekipleri Abdurrahim P.’ı kısa sürede yakalarken, Meral P.’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli Abdurrahim P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Abdurrahim P. ve avukatı hazır bulundu.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan ve eşini yanlışlıkla tüfekle vurduğunu söyleyen Abdurrahim P., “Diyeceğim bir şey yok. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Abdurrahim P.’ya eşi Meral P.’yi öldürdüğü gerekçesiyle herhangi bir indirim maddesi uygulamadan ‘nitelikli kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca mahkeme sanığa Y.A.’ya yönelik ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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