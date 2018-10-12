Şüpheli sırt çantası polisi alarma geçirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaldırımın üzerinde unutulan sırt çantası vatandaşlara korkulu dakikalar yaşattı.

Alınan bilgiye göre; öğle saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinin bulunduğu kompleks önünde kaldırım üzerinde bulunan bir ağacın altına konulan çantayı gören vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelerek çevre emniyetini alan polis ekipleri, şüphe arz eden çanta konusunda tedbirli davranarak Tarsus’ta bulunmadığı için Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğünden bomba imha uzman ekibini takviye olarak istedi.

Bomba imha uzmanları gelene kadar şüphe uyandıran siyah renkli sırt çantasının yanına kimse yaklaştırılmadı. Bomba imha ekibi olay yerine gelir gelmez uzaktan patlatma düzeneğine karşı sinyal kesici cihazı devreye soktu. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini polis arkadaşlarının yardımı ile giyerken, hazırlanan fünyeyi şüpheli çantanın yanına bırakıp yaptığı anons ile kontrollü patlama gerçekleştireceğini anons etti. Daha sonra 3 kez kontrollü patlama diye bağıran imha uzmanı fünyeyi devreye girdirince yüksek bir patlama sesiyle çanta parçalara ayrıldı. Patlatmanın ardından yapılan kontrolde çantanın içinin boş olduğu görüldü.