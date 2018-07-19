Suriye Ordusu Kuneytra’ya giriyor

Suriye Ordusundan yapılan açıklamaya göre ülkenin güneyinde bulunan Kuneytra’daki rejim karşıtları, tüm bölgeyi rejim güçlerine teslim edecek.

Suriye Ordusundan yapılan açıklamaya göre ülkenin güneyinde bulunan Kuneytra’daki rejim karşıtları, tüm bölgeyi rejim güçlerine teslim edecek.

Suriye Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuneytra’daki rejim karşıtları, bölgeyi Suriye Ordusuna teslim etmeyi kabul etti. Rusya’nın aracılık yaptığı teslim anlaşmasını kabul etmeyenlerin aileleriyle birlikte İdlib’e göç etmelerine izin verildi.

Suriye Ordusu ve Rusya, uzun zamandır operasyon düzenlemediği Suriye’nin güneyindeki şehirlere hedef belirlemeden saldırmış, saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetti. Çatışmaların henüz ilk günlerinde göç etmek zorunda kalan 350 binden fazla insan Ürdün ve İsrail sınırı arasında mahsur kaldı. Saldırıların hedef gözetmeden yapılması üzerine Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ekipleri şehri terk etti.

Geçtiğimiz Salı günü Suriye Hava Kuvvetleri Kuneytra kırsalına varil bombası atmış, 10 sivil hayatını kaybetmişti.

Kuneytra, İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepelerinin sınırında bulunuyor.