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24 Nisan 2018 Salı 15:53

Suriye Rejim Güçleri, Kefr Hamra kasabasını bombaladı: 2 ölü, 10 yaralı

Suriye Rejim Güçlerinin, Halep’in kuzey kırsalındaki yerleşim bölgesi Kefr Hamra kasabasını bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.Yerel kaynaklardan alınan haberlere göre, rejim güçleri Halep’in kuzey kırsalındaki...

Suriye Rejim Güçleri, Kefr Hamra kasabasını bombaladı: 2 ölü, 10 yaralı
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Suriye Rejim Güçlerinin, Halep’in kuzey kırsalındaki yerleşim bölgesi Kefr Hamra kasabasını bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan haberlere göre, rejim güçleri Halep’in kuzey kırsalındaki yerleşim bölgesi Kefr Hamra’yı top atışı ve ağır makineli silahlarla bombaladı. Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kefr Hamra kasabasına bir aydan beri yapılan onlarca füze ve top saldırısıyla kentin altyapısının hasar gördüğü, çok sayıda sivilin hayatını kaybetti veya yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Halep’in kuzeybatı kesimindeki Melah kasabasında kalan rejim güçleri kasabada bir otomobile saldırı düzenleyip yaktı, sahibini ise öldürdü.
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