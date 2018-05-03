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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:48

Suriye rejimi 60 Filistinliyi gözaltına aldı

Suriye rejim güçlerinin, Yermük mülteci kampı ile Yilda ve Beit Sahm kasabaları arasındaki Oroba kontrol noktasını geçmeye çalışan 60 Filistinli mülteciyi gözaltına altına aldığı bildirildi.

Suriye rejimi 60 Filistinliyi gözaltına aldı
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Suriye rejim güçlerinin, Yermük mülteci kampı ile Yilda ve Beit Sahm kasabaları arasındaki Oroba kontrol noktasını geçmeye çalışan 60 Filistinli mülteciyi gözaltına altına aldığı bildirildi.

Suriye’deki Filistinliler Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye rejim güçleri, Yermük mülteci kampı ile Yilda ve Beit Sahm kasabaları arasındaki Oroba kontrol noktasını geçmeye çalıştıkları için çoğunluğu kadın ve çocuk 60 Filistinli mülteciyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Suriye’deki Filistinliler Çalışma Grubu, Suriye rejiminin Yermük kampına hava saldırılarının devam ettiğini belirtti.
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