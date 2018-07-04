Suriye sınırını geçmeye çalışan terörist yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu 1 terörist yakalandı. Teröristin üzerinde teçhizat bulunmadığı ifade edilirken, gözaltına alınan teröristle ilgili soruşturma devam ediyor.

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