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02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:46

Suriye’de 6 ayda 4 bin 759 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı, 2018 yılının ilk 6 ayında Suriye’de 4 bin 759 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye'de 6 ayda 4 bin 759 sivil hayatını kaybetti
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Suriye İnsan Hakları Ağı, 2018 yılının ilk 6 ayında Suriye’de 4 bin 759 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı, yayınladığı belgelerde 2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde Suriye’de 4 bin 759 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada hayatını kaybedenler arasında bin 104 çocuk ve 798 kadın olduğu ifade edildi. Açıklamada, sivillerin bölgedeki çeşitli güçler arasında yaşanan çatışmalar sırasında öldüğü ve bu güçlerin uluslararası yasaları çiğnediği belirtildi.
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