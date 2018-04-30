Suriye’de Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü, 57 yaralı

Suriye’nin Hama şehrinde rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda 38 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı belirtildi.Hama’da dün gece rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugayın mühimmat...

Suriye’nin Hama şehrinde rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda 38 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hama’da dün gece rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugayın mühimmat deposunun hedef alınması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi. Suriye ordusu 47. Tugay’ında meydana gelen saldırıda 38 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı belirtildi. Tugaya en az 10 füzenin isabet ettiği ifade edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Suriye medyası saldırıların Ürdün’deki ABD ve İngiltere’ye ait askeri üslerden gerçekleştirildiğini ileri sürdü.