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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:52

Suriye’de görevli polislerden PKK’ya büyük darbe

Suriye’de terörden arındırılan bölgelerde istikrarın sağlanması amacıyla kurulan Suriye Görev Gücü kapsamında görevlendirilen polisler büyük başarılara imza atıyor. Ekipler, bombalı eylemleri önleyerek, teröristlere ait çok sayıda...

Suriye'de görevli polislerden PKK'ya büyük darbe
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Suriye’de terörden arındırılan bölgelerde istikrarın sağlanması amacıyla kurulan Suriye Görev Gücü kapsamında görevlendirilen polisler büyük başarılara imza atıyor. Ekipler, bombalı eylemleri önleyerek, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Ekipler, 06 Temmuz tarihinde Afrin/Raco bölgesi Derviş Obası mevkiinde yakalanan bölücü terör örgütü mensubunun vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda TSK ile birlikte yapılan çalışma sonucunda, 1 adet RPG 9, 48 adet savunma el bombası, 2 adet saniyeli fitil destekli C3 kalıbı, 1 adet içi mazot dolu C3 patlayıcı destekli varil, 672 adet AK47 mühimmatı, 1 adet RPG mühimmatı, 124 adet M16 mühimmatı, 20 adet RPG sevk fişeği, 3 adet EYP pil bloğu, 1 adet çanta tuzaklı tahrip malzemesi, birçok yaşam malzemesi ve YPG’ye ait sözde bayrak ve flamalar ele geçirdi. 23 Temmuz 2018 günü ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca Suriye Afrin şehir merkezinde bombalı eylem yapacağı tespit edilen araç, Meryamin yol kontrol noktasında ekipler tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan incelemelerde, gizlenmiş vaziyette patlayıcı madde düzenekleri ele geçirildi.

Öte yandan 24 Temmuz 2018 tarihinde ise bomba yüklü olduğu tespit edilen araç, Afrin/Cinderes bölgesinde boş bir alana çekildikten sonra patlama meydana geldi. Araçta yapılan incelemede patlamamış vaziyette bulunan 1 adet tüp bombası ve 3 adet anti-tank mayını bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
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