Suriye’nin güneyinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Suriye medyası, ülkenin güneyinde bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi ise saldırıda 32 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırıyı DEAŞ’ın gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Suriye’de intihar saldırısı: 27 ölü
Suriye’nin güneyinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.