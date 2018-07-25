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25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:39

Suriye’de ölü sayısı 156’ya yükseldi

Suriye’nin güneyindeki Süveyde şehrinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 156’ya yükseldi.

Suriye'de ölü sayısı 156'ya yükseldi
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Suriye’nin güneyindeki Süveyde şehrinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 156’ya yükseldi.

Suriye’nin güneyinde bulunan Süveyde şehrinde sabah saatlerinde DEAŞ militanları intihar saldırısı gerçekleştirmişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 62’si sivil olmak üzere 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, ilk önce 3 intihar bombacısının saldırı düzenlediği, kuzey ve doğu bölgelerinde patlamalar meydana geldiği ve ardından şehirde dördüncü bir intihar bombacısının kendini patlattığı belirtildi.
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