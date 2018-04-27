Suriye’de saldırı: 36 ölü

Suriye’nin başkenti Şam’da Esed rejimi tarafından saldırı gerçekleştirildiği DEAŞ’ın bulunduğu bölgelerde ilerleyişin devam ettiği bildirildi. Ölen 36 kişinin yarısından fazlasının çocuk olduğu, enkaz altında birçok kişinin bulunduğu açıklandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi, Esed rejimi tarafından Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi, Esed rejimi tarafından Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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