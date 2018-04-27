ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 16:44

Suriye’de saldırı: 36 ölü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi, Esed rejimi tarafından Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye'de saldırı: 36 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi, Esed rejimi tarafından Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye’nin başkenti Şam’da Esed rejimi tarafından saldırı gerçekleştirildiği DEAŞ’ın bulunduğu bölgelerde ilerleyişin devam ettiği bildirildi. Ölen 36 kişinin yarısından fazlasının çocuk olduğu, enkaz altında birçok kişinin bulunduğu açıklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku