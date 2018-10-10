Suriye’de savaş tarımı da vurdu

Suriye’de düzensiz hava şartları ve uzayan çatışmalar tarımsal üretimde kayba neden oldu. Gıda güvenliğinin pekiştirilmesi için çiftçilerin tohuma ve sürdürülebilir insani yardıma ihtiyaçları var.

Suriye’de düzensiz hava şartları ve uzayan çatışmalar tarımsal üretimde kayba neden oldu. Gıda güvenliğinin pekiştirilmesi için çiftçilerin tohuma ve sürdürülebilir insani yardıma ihtiyaçları var.

Birleşmiş Milletler ajansının açıklamasına göre, zorlu hava şartları çatışmada yedinci yılına giren Suriye’de yerel tahıl üretiminde sert düşüşe sebep oldu. Bu sene buğday üretimi 1.2 milyon ton ile 2017’nin üçte ikisi oranında kalarak 29 yılın en düşük seviyesine geriledi. Mahsul ve Gıda Güvenliği Değerlendirme Misyonu’nun (CFSAM) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (UNFAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) ile ortaklaşa hazırladığı son rapora göre bunun en büyük sebebi yoğun sezon dışı yağmurların takip ettiği uzun süren kuru hava şartları.

Suriye’deki çatışma aynı zamanda geniş tarım alanlarına zarar verdi, binlerce Suriyeli çiftçiyi yerinden etti ve tarımsal girdinin maliyetinde keskin yükselişi tetikledi.

WFP Ülke Direktörü ve Suriye Temsilcisi Corinne Fleischer, “Bu sene gıda güvenliği seviyesindeki gelişmelerden cesaret buluyoruz. Ancak, çatışma geçim kaynaklarını erozyona uğrattı ve işsizliğin geniş çapta yayılmasını tetikledi. Belli ölçüde devam eden insanı yardım birçok savunmasız ailenin daha çok yoksulluğa ve açlığa düşmesini engellemede çok önemli. Bu arada WFP, FAO ile el ele Suriyelileri güçlendirmek için istihdam ve geçim kaynağı fırsatı getirecek programlar oluşturmak için çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tarımsal toparlanmanın Suriye için hem şimdi hem de gelecekte çok önemli olduğunu ifade eden FAO’nun Suriye temsilcisi Mike Robson, FAO’nun çatışma anında üretimin düşüşünü durdurmaya odaklandığını ve ülkede sulamayı, hayvanların aşılanmasını, ev halkının beslenmesini ve mülteciler için girişimciliği destekleyen birçok faaliyete ev sahipliği yaptığını ekledi.

Çiftçilerin karşılaştığı zorluklar

Olumsuz hava koşulları bu sene ekilen buğdayın sadece yüzde 38’inin hasadının gerçekleşmesine izin verdi. Çiftçiler ülkenin neredeyse yarısının buğdayının çıktığı kuzeydoğudaki Al-Hasakeh bölgesinde bu zamana kadar en kötü tarım sezonunu yaşadıklarını ifade etti. Hükümetin bölgenin ve pompa istasyonlarının kontrolünü yeniden kazanmasıyla su dağıtım şebekeleri ve su kanallarının iyileştirilmesine başlandı. Ancak, işin tamamlanması yıllar alabilir.

Olumlu gıda güvenliği trendi oluşturmak

Değerlendirme gıda güvenliği seviyelerinin, genişletilmiş güvenlik ve daha iyi pazar erişimi sebebiyle, geçen yıl süresince az da olsa geliştiğine dikkat çekiyor. Ancak, devam etmekte olan çatışmanın yeni yer değiştirmelere sebep olması ciddi endişe oluşturmakta.

FAO-WFP raporuna göre gıda yardımı ülkede çatışmadan etkilenen ev halklarına yaşam hattı oldu ve kademeli olarak evine dönen mülteciler için gerekli olmaya devam edecektir. Neredeyse her dört ev halkından birinin gıda tüketimi, kilit mikrobesinlere sınırlı erişim dahil olmak üzere, zayıf ve bundan en çok etkilenen kesim mülteci aileleri, geri dönenler ve kadınların başı olduğu ev halkları.

WFP, halihazırda yaklaşık 3 milyon insana gıda yardımı yapmakta ve genel gıda yardımından daha çok, erzak formatında, piyasaların işlevsel ve tedarik yollarının sağlam olduğu piyasa bazlı programlara kademeli geçişi planlamaktadır.

FAO’nun programları 2017’de çifiçilerin ek olarak 1.7 milyon kişiyi besleyecek buğdayı yetiştirmelerine, koylarda hayvan hastalıklarının önlenmesine yardımcı oldu ve komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin mikro bahçelerini ve diğer küçük ölçekteki üretim teşebbüslerini destekleyerek tarımsal altyapının inşası ile gelir yaratan fırsatların oluşmasına katkıda bulundu.

Rapora göre önümüzdeki iki yıl ülkede hayatları ve geçim kaynaklarını yenilemede kritik öneme sahip.