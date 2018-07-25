Suriye’deki intihar saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi

Suriye’nin güneyindeki Süveyde şehrinde gerçekleştirilen intihar saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi.

Suriye’nin güneyinde bulunan Süveyde şehrinde sabah saatlerinde DEAŞ militanları intihar saldırısı gerçekleştirmişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 22’si sivil olmak üzere 54 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı. Öte yandan saldırının bir Rus yetkilinin Süveyde şehrini ziyaretinden günler sonra meydana gelmesi dikkat çekti.