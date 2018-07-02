Suriyeli ailenin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu

Gaziantep’te biri çocuk 4 kişilik Suriyeli ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep’te Üniversite Bulvarı üzerinde biri çocuk 4 kişilik Suriyeli aile, trafiğin yoğun olduğu caddede motosikletle dakikalarca seyretti. Hiç bir güvenlik tedbiri almayan ailenin yolculuğu sırasında çocuk ise annesinin kucağında yolculuk etti. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculukları süren aile görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Motosiklet sürücüsü, cep telefonu ile görüntülendiğini fark etmesi üzerine ara sokağa girerek gözden kayboldu.