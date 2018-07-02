ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:21

Suriyeli ailenin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu

Gaziantep’te biri çocuk 4 kişilik Suriyeli ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi.

Suriyeli ailenin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep’te biri çocuk 4 kişilik Suriyeli ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep’te Üniversite Bulvarı üzerinde biri çocuk 4 kişilik Suriyeli aile, trafiğin yoğun olduğu caddede motosikletle dakikalarca seyretti. Hiç bir güvenlik tedbiri almayan ailenin yolculuğu sırasında çocuk ise annesinin kucağında yolculuk etti. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculukları süren aile görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Motosiklet sürücüsü, cep telefonu ile görüntülendiğini fark etmesi üzerine ara sokağa girerek gözden kayboldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku