ASAYİŞ:
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24 Nisan 2018 Salı 23:11

Suriyeli genç 80 TL için öldürüldü

Adıyaman’da Suriyeliler arasında 80 TL için çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suriyeli genç 80 TL için öldürüldü
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Adıyaman’da Suriyeliler arasında 80 TL için çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1260. sokakta meydana geldi. Daha önce aralarında alışveriş olan ve akraba oldukları öğrenilen Suriyeli vatandaşlar arasında 80 TL için kavga çıktı. Daha önceden kavga eden kişiler bu kez bıçaklar ile birbirine girdi. Bıçak ve kesici aletlerle kavga eden kişilerden Ahmet Sayyed adlı kişi bıçak ile Tarık Elmusa (25), Velid Berho (19), Ala Mistavi (24) isimli kişileri bıçakladı. Kavganın olduğu yere polis ekipleri ve sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Tarık Elmusa (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri ise olayın firari şüphelisi olan şahsı yakalamak için çalışma sürdürürken, olayla ilgili olarak ifadesi alınmak üzere 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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