Suriyeli kadının çantasını alan kapkaççılar güvenlik kamerasında

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir kadının omzundaki çantayı alıp kaçan kapkaççılar, önce bir iş yerinin güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir kadının omzundaki çantayı alıp kaçan kapkaççılar, önce bir iş yerinin güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

İslahiye’de önceki gece evine dönen bir kadın, sokak ortasında kapkaççının kurbanı oldu. İslahiye Erenler Mahallesi Bardaçık Sokak’ta gece 23.00’te Suriyeli Tulin S. evine döndüğü sırada kadına yaklaşan Suriye uyruklu M.C. ile A.A., Tulin S.’nin omzundaki çantayı alarak kaçmaya başladı. Olayın şokunu kısa sürede atlatan Tulin S. kapkaççıların arkasından koşmaya başlarken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çağrılan polisler, çevrede yaptıkları incelemeler sonucunda güvenlik kameralarından teşhis ettikleri M.C. ile A.A.’yı yakaladı. Kapkaççılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kilis cezaevine gönderildi.

Tulin S, "Gece 23.00 sıralarında evime yaklaştığım sırada 2 kişi aniden omzumdaki çantayı alarak kaçtılar. Arkalarından koştum ama sonuç alamadım. İslahiye Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ederim kapkaççıları kısa sürede yakaladılar" diye konuştu.