ASAYİŞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:22

Suriyeli şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı

Adıyaman’da iki Suriyeli aile arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan tarihinde Mara Mahallesi’nde ikamet eden iki Suriyeli aile arasında 80 TL için bıçaklı kavga yaşanmıştı....

Suriyeli şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı
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Adıyaman’da iki Suriyeli aile arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan tarihinde Mara Mahallesi’nde ikamet eden iki Suriyeli aile arasında 80 TL için bıçaklı kavga yaşanmıştı. Kavgada yaralanan Tarık Elmusa (25) kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kavga sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde Ömer Faruk S., Ahmed Sayyed, Nizar O, Ata S. ve Velid B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve ifadesi tamamlanan 5 şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Ömer Faruk S., Ahmed S. ve Nizar O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ata S. ile Velid B., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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