Suriyelilerin kullandığı iki araç birbirine girdi

Hatay’da ana yolda ilerleyen Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı araç, hızla ara yoldan çıkan bir başka Suriyelinin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi İnönü...

Hatay’da ana yolda ilerleyen Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı araç, hızla ara yoldan çıkan bir başka Suriyelinin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana gelen kazada ara yoldan hızla çıkan 31 MF 016 plakalı araç sürücüsü, ana yola geçmek istedi. Bu sırada ana yolda ilerleyen 31 MA 3182 plakalı araç, kaza yapmamak için direksiyonunu sola doğru kırdı. Ancak kaza yapmaktan kurtulamadı. Önce ara yoldan çıkan araca ardından da refüje çarparak durabilen Suriyeli araç sürücüsü, Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.