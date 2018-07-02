ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:43

Suriyelilerin kullandığı iki araç birbirine girdi

Hatay’da ana yolda ilerleyen Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı araç, hızla ara yoldan çıkan bir başka Suriyelinin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi İnönü...

Suriyelilerin kullandığı iki araç birbirine girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’da ana yolda ilerleyen Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı araç, hızla ara yoldan çıkan bir başka Suriyelinin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana gelen kazada ara yoldan hızla çıkan 31 MF 016 plakalı araç sürücüsü, ana yola geçmek istedi. Bu sırada ana yolda ilerleyen 31 MA 3182 plakalı araç, kaza yapmamak için direksiyonunu sola doğru kırdı. Ancak kaza yapmaktan kurtulamadı. Önce ara yoldan çıkan araca ardından da refüje çarparak durabilen Suriyeli araç sürücüsü, Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku