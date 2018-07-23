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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:52

Sürücü adayı ve hocası ölümle burun buruna geldi

Bursa’da özel halk otobüsü ile sürücü kursu hocasının kavgası saniye saniye kameralara yansıdı.Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, özel halk otobüs şoförü, köprüye giriş yapmak üzere olan sürücü adayından önce köprüye girmek...

Sürücü adayı ve hocası ölümle burun buruna geldi
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Bursa’da özel halk otobüsü ile sürücü kursu hocasının kavgası saniye saniye kameralara yansıdı.

Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, özel halk otobüs şoförü, köprüye giriş yapmak üzere olan sürücü adayından önce köprüye girmek istedi. Sürücü adayının yavaş olması ve direksiyona hakim kalması sonucu korkulan olmadı. 16 BMZ 01 plakalı sürücü kursuna ait otomobildeki sürücü eğitmeni Gönül Mercan, otobüs şoförü ile konuşmak istedi.

Bir sonraki durakta 16 M 00022 plakalı otobüsü durduran Mercan, konuşmak ve özür beklerken Seher Şanlı tarafından darp edildi. Otobüsün otomobilin önüne kırması ile eğitmen ve otobüs şoförünün arasında yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yaşanan arbede de her iki taraf da bir birinden şikayetçi olurken, Mercan’ın hastaneden darp raporu, Şanlı’nın ise 7 gün boyunca çalışamaz raporu aldığı ifade edildi.

Yaşananları anlatan Mercan, "Biz eğitim sonrası ofisimize dönüyorduk. Bizim arkamızdan gelip köprülü kavşağa geldiğimizde sağımızdan geçip önümüze kırdı. Son anda diğer yandan geçen kamyonetin altında kalmadığımızı düşünüyorum. Ne olup bittiğini anlamak için otobüsü takip ettik. Daha sonra kendisi ile konuşmak için otobüse bindim. Ancak özür beklerken beni darp ederek otobüsten attı. Ben ona sadece ’Kurbanlık koyun taşımıyorsun. Can taşıyorsun’ dedim. Ancak o beni yumrukladı. Sürücü adaylarını kimse istemiyor. Ama herkes bilsin ki, kiminin kızı oğlu veya yakını bu ehliyeti alıyor. Ben otobüs şoföründen davacı oldum" dedi.
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