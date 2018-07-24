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24 Temmuz 2018 Salı 18:21

Sürücü uyuyakaldı, araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilen hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücü uyuyakaldı, araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilen hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı yönüne seyir halinde olan 54 GC 219 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Z.M., Hataplı mevkiinde iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı. Yoldan çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Z.M. ve araçta bulunan F.M. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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