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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:06

Suşehri’nde salgından etkilenenlerin sayısı artıyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde son dört gün içerisinde mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuranların sayısı 750’ye ulaştı.Sivas’ın Suşehri ilçesinde içtikleri sudan etkilenip hastaneye başvuranların...

Suşehri'nde salgından etkilenenlerin sayısı artıyor
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde son dört gün içerisinde mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuranların sayısı 750’ye ulaştı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde içtikleri sudan etkilenip hastaneye başvuranların sayısı 750’ye ulaştı. Hastaların büyük bölümünü kadın ve çocuklar oluştururken, yatan hasta sayısının 3 olduğu, diğer hastaların tümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildikleri belirtildi. İlçe Kaymakamlığı, toplu rahatsızlanmaların nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. Kaynağın tespit edilebilmesi için hastalardan alınan numuneler inceleniyor. Her hafta klorlanan içme suyu şebekesinin bu hafta klorlanmadığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan klor maddesi kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor.

Hasta yakınları, iki gün önce başlayan ishal ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduklarını, içtikleri sudan etkilendiklerini söylediler.
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